மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்க பிளானா போடுறீங்க, பிளானு.. பாமக போராட்டம்

தமிழகத்தில் மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகளை மீண்டும் திறக்க நெடுஞ்சாலைகளை வகை மாற்றம் செய்யப்படுவறுவதைக் கண்டித்து வரும் 27ம் தேதி போராட்டம் நடத்தப் போவதாக பாமக அறிவித்துள்ளது.

English summary

PMK has announced a protest against highways road will be changed into municipal road on April 27.