அன்புமணியை பாராட்டினால்… ரஜினியை சூப்பர் ஸ்டார் என்று கூப்பிடுவோமா என்ன… பாமக பாலு பொளேர்

பாமக இளைஞரணித் தலைவர் அன்புமணி ராமதாசை பாராட்டி பேசியதால் நடிகர் ரஜினியை சூப்பர் ஸ்டார் என்று கூப்பிட மாட்டோம் என்று பாமக வக்கீல் பாலு கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

PMK Advocate Balu has attacked actor Rajinikanth for his political speech on Anbumani Ramadoss.