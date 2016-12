ராமமோகன் ராவ் பினாமி நிறுவன ஒப்பந்தங்களை ரத்து செய்ய வேண்டும்: ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்

முன்னாள் தலைமை செயலாளர் ராமமோகன் ராவின் பினாமி நிறுவனங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட ஒப்பந்தங்களை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

PMK leader S Ramadoss on monday urged CBI Investigation on Former Tamil Nadu Chief Secretary Rama Mohana Rao