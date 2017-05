பாமகவில் தொடரும் கலகம்.. அன்புமணிக்கு எதிராக மாஜி எம்.எல்.ஏ. ரவிராஜ் போர்க்கொடி!

பாமகவில் காடுவெட்டி குரு ஓரம்கட்டப்பட்டதைத் தொடர்ந்து திருத்தணி முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. ரவிராஜ் கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக கடிதம் அனுப்பி வைத்துள்ளார்.

English summary

PMK Ex MLA Raviraj sent a resignation letter to party founder Dr Ramadoss.