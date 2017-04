வெறித்தனமாக அறைந்த திருப்பூர் ஏடிஎஸ்பி பாண்டியராஜனை டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்க.. பாமக வழக்கு

மதுவிற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திய பெண்ணை கன்னத்தில் அறைந்த ஏடிஎஸ்பி பாண்டியராஜனை பணி நீக்கம் செய்யக் கோரி பாமக சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

PMK Advocate Balu files case against ADSP Pandiarajan, who slapped woman in a protest, in Chennai High Court.