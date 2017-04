நெடுஞ்சாலைகளை மாற்றம் செய்து, வீழ்த்தப்பட்ட மது அரக்கனுக்கு உயிர்கொடுத்து விடக்கூடாது : ராமதாஸ்

மதுக்கடைகளை மீண்டும் கொண்டுவருவதற்காக நெடுஞ்சாலைகளை சாதாரண சாலைகளாக மாற்றும் முடிவிற்கு பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

PMK founder Ramadoss condemns for the plan of State governments. State governments plan to Change the High ways as normal roads to open tasmac again.