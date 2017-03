2020 வரை எல்கேஜி மாணவர் சேர்கை நிறைவு, 2021க்கு இப்போதே முன்பதிவு: சிஷ்யா பள்ளிக்கு ராமதாஸ் கண்டனம்

சென்னை 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான எல்கேஜி மாணவர் சேர்க்கைக்கு இப்போதே முன்பதிவு செய்யுங்கள் என்ற அடையாறு சிஷ்யா பள்ளியின் அறிவிப்புக்கு ராமதாஸ் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Sishya school have annouced admition for 2021 for LKG. PMK founder Ramadoss condemns this announcement of the sishya school.