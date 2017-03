சசிகலா - வேலி, செங்கோட்டையன் - ஓணான்... சொல்கிறார் ராமதாஸ்

ஜெயலலிதா அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தபோது 2 விரலைக் காண்பித்தார் என செங்கோட்டையன் கூறியிருப்பதற்கு ராமதாஸ் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

PMK founder Ramadoss says that minister sengottaiyan is a lizard and the sasikala is the fence.