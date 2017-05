அமைச்சர் காமராஜை உடனடியாகப் பதவி நீக்கி கைது செய்க.. ராமதாஸ் போர்க்கொடி!

மோசடிப் புகாரில் சிக்கியுள்ள அமைச்சர் காமராஜை பதவி நீக்கம் செய்து கைது செய்ய வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

PMK Founder Ramadoss urges that Food Minister Kamaraj should be dismiss and arrest,for cheating case.