மதுக்கடைகளை நடத்த துடிப்பதை விட, தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு பதவி விலகுவது தான் சரியானது- ராமதாஸ்

உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள மதுக்கடைகளை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

PMK fouder Ramadoss urges that Tamil nadu govt must close the tasmac shops which are located in the highways.