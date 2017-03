தமிழக விவசாயிகளின் இலவச மின்சாரத்திற்கு மறைமுகமான ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது.. ராமதாஸ் எச்சரிக்கை

தமிழக விவசாயிகள் பெறும் இலவச மின்சாரத்திற்கு மறைமுகமான ஆபத்து ஏற்பட்டிருப்பதாக ராமதாஸ் எச்சரித்துள்ளார்.

English summary

PMK founder Ramadoss warns that Tamil nadu farmers will lose the free electricity. He urges Tamil Nadu government and electricity board to drop the project of the high power motor in contrast of existing agriculture motor.