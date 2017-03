ஆர்.கே. நகரில் பாமக போட்டியில்லை... யாருக்கும் ஆதரவில்லை - டாக்டர் ராமதாஸ்

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் பாமக போட்டியிடவில்லை என்றும் யாருக்கும் ஆதரவு அளிக்கப்போவதில்லை என்றும் டாக்டர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

English summary

PMK not to contest Chennai's RK Nagar assembly bypoll. PMK founder Dr. Ramadoss today alleged that money power plays a 'larger role' in bypolls and decided not to contest the byelection to the R K Nagar Assembly constituency in Chennai.