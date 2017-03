மீனவர் சுட்டுக் கொல்வதே இலங்கைக்கு வேலை.. கோ.க மணி ஆவேசம்

ராமேஸ்வர மீனவர் பிரிட்ஜோ சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதைக் கண்டித்து பாமக சார்பில் சென்னையில் பேரணி நடத்தப்பட்டது.

English summary

PMK contacted rally in Chennai to condemn fisherman shot dead by Sri Lankan Navy.