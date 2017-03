இலங்கை கடற்படையால் கொல்லப்பட்ட மீனவருக்கு ரூ.1 கோடி இழப்பீடு கேட்டு பாமக இன்று கோட்டை நோக்கி பேரணி

இலங்கை கடற்படையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட மீனவருக்கு ரூ.1 கோடியும், காயமடைந்த மீனவருக்கு ரூ.10 லட்சமும் இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும் என்று பாமக வலியுறுத்தியுள்ளது.

English summary

The TN government has to give Rs. 1 crore for Indian Fisherman who was shot dead by Srilankan Navy demands pmk party