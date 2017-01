விவசாயிகள் தற்கொலை… பச்சை துரோகம் செய்த பாஜக.. அன்புமணி காட்டம்

விவசாயிகள் தற்கொலை, தமிழ்நாட்டில் வறட்சி என தமிழகம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனை எல்லாம் பாஜக அரசு வேடிக்கை பார்த்து தமிழகத்திற்கு பச்சை துரோகம் செய்து வருகிறது பாஜக அரசு என்று அன்புமணி ராமதாஸ் கூறி

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 13:29 [IST]

English summary

PMK staged a protest in Kumbakonam, demanding that government declare Tamil Nadu as a drought-hit state.