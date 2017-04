காவிரி பிரச்சினைக்கு காரணமே நீங்கதான்.. திமுகவின் முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு ராமதாஸ் பதிலடி

விவசாயிகள் பிரச்சனைக்கு திமுகதான் காரணம். இந்த முழு அடைபுப் போராட்டம் அணி திரட்டும் சுயநல முயற்சி. அதனால் பாமக முழு அடைப்புப் போராட்டத்தில் பங்கேற்காது என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

PMK won't participate in full day bandh and Dmk is the main cause for the farmer's problem told PMK founder Ramdoss