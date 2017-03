கால்வாய் பாலம் உடைப்பு - அதிகாரிகள் அலட்சியத்தால் பொது மக்கள் அவதி

நெல்லை அருகே கால்வாய் பாலம் உடைந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் கால்வாயை கடக்க முடியாமல் அவதி பட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Near Nellai a canal bridge collapsed due to this people have been unable to overcome the canale. poeple are swiming in the water and cross the canel.