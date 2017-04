மர்ம மரணமடைந்த எடப்பாடி கனகராஜ் போயஸ் கார்டனில் சசிகலாவின் டிரைவர்- பரபர தகவல்கள்

ஜெயலலிதாவின் கொடநாடு பங்களா காவலாளி கொலையில் தேடப்பட்டு வந்த கனகராஜ் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார். இந்த கனகராஜ் போயஸ் தோட்டம் பங்களாவில் சசிகலாவுக்குத்தான் கார் ஓட்டினார்

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 13:46 [IST]

English summary

Jayalalithaa's poes gardan former worker kanagaraj found dead in athur near Salem.