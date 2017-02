போயஸ் இல்லம் எனக்கும், தீபாவுக்கும்தான் சொந்தம்.. தீபக் தடாலடி

அபராதத்தை வேண்டுமானால் லோன் போட்டு, நானே தனியாக கட்டுவேன். அல்லது வேறு யார் அபராதம் கட்டினாலும், போயஸ் இல்லம் எனக்கும், தீபாவுக்கும்தான் சொந்தம் என்று தீபக் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Breaking his silence for the first time, Jayalalithaa's nephew Deepak Jayakumar said that Poes Garden belonged to him and his sister Deepa. Deepak Jayakumar, in an interview to television channel NewsX said that Sasikala's relatives TTV Dinakaran and Venkatesh cannot run the AIADMK. His statement hints at the fight for legacy being reduced to Jayalalithaa's kin versus Sasikala's family.