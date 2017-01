சொத்து குவிப்பு வழக்கில் தீர்ப்பு தள்ளிப்போகிறது... நிம்மதியில் போயஸ் கார்டன்!

ஜெயலலிதா, சசிகலா விடுதலையை எதிர்த்த அப்பீல் மனு மீதான தீர்ப்பு தள்ளிப்போகிறதாம். இன்னும் 2 வாரம் கழித்தே தீர்ப்பு வரும் என நம்புகிறதாம் போயஸ் கார்டன்.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 12:18 [IST]

Sources said that Sasikala and her relatives believed that the Supreme court verdcit on Asset case will bed delay to 2 more weeks.