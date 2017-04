மர்ம மரணமடைந்த டிரைவரின் சொந்த ஊர் எடப்பாடி... போயஸ் தோட்டத்தில் வேலைக்கு சேர்த்தது யார் தெரியுமா?

விபத்தில் பலியான போயஸ் தோட்டத்து மாஜி கார் டிரைவர் கனகராஜை போயஸ் தோட்டத்தில் வேலைக்கு சேர்த்துவிட்டு பின்னர் நீக்கியது முதல்வர் பழனிச்சாமிதான் என்பது தற்போது தெரியவந்துள்ளது.

English summary

The driver Kanagaraj who was employed at Ms Jayalalithaa's Poes Garden home in Chennai, was sacked from the job three years ago. He was one of the suspects in the previous murder and was questioned by the Nilgiris police.