ஐடி ரெய்ட்.. அடுத்தடுத்து நீளும் ஆக்டோபஸ் கரங்கள் - சிக்கப் போகும் பெரும் தலைகள்

அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், அவருக்கு நெருக்கமானவர்கள் வீடுகளில் ரெய்ட் நடந்தது போல போயஸ் கார்டனுக்குள்ளும் ஐடி துறையினர் ரெய்ட் நடத்தலாம் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Story first published: Saturday, April 8, 2017, 8:43 [IST]

English summary

SO many Ministers' places including Poes Garden are in IT scanner and they may be subjected to raids in coming days, say the sources.