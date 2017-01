எங்க அனுமதி இல்லாம எப்படி ஸ்டாலினை சந்திக்கலாம்? ஓபிஎஸ் மீது மன்னார்குடி கோஷ்டி பாய்ச்சல்!

ஸ்டாலினை ஓபிஎஸ் சந்தித்ததில் ரொம்பவே அதிர்ந்து போயுள்ளதாம் போயஸ் கார்டன். தங்களுடைய அனுமதியை பெறாமல் சந்தித்து ஏன் என ஓபிஎஸ் மீது பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறதாம் மன்னார்குடி கோஷ்டி.

English summary

Poes Garden which was controlled by Mannarkudi gang very upset over CM Panneerselvam meeting with MK Stalin.