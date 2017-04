அம்மா..என்னம்மா ஆச்சு உங்களுக்கு புகழ் கவிஞர் சிநேகன் ஓ.பி.எஸ் அணியில்!

கவிஞர் சிநேகன் ஓ.பன்னீர் செல்வம் அணியில் இணைந்தார். அவரை கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் வரவேற்றனர்.

Story first published: Monday, April 3, 2017, 11:56 [IST]

English summary

In O.Panneerselvam team, poet Sinehan joined and expressed his support. And, senior leaders invited him to their team