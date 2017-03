தமிழக மீனவர் கொடூரமாக சுட்டு படுகொலை... வைரமுத்து கடும் கண்டனம்

தமிழக மீனவரை கொடூரமாக சுட்டு படுகொலை செய்த இலங்கை கடற்படையின் செயலுக்கு வைரமுத்து கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Poet Vairamuthu condemns over Indian fisherman killed in firing by Sri Lankan Navy. A 22-year-old Indian fishermen identified as Britso from Thangachimadam, in Tamil Nadu was reportedly killed after Sri Lankan Navy while he was fishing in a mechanised boat at a short distance off Katchatheevu islet.