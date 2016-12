முதியவரை அசிங்கமாக திட்டி தரதரவென இழுத்து சென்ற போலீஸ்காரர்! மதுரை விவசாயிகள் போராட்டத்தில் பரபரப்பு

மதுரையை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவிக்கக்கோரி விவசாயிகள் ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர். இதனை தடுக்க முயன்ற போலீஸ் உதவி ஆய்வாளர் அருண், முதியவரை தகாத வார்த்தையால் திட்டி அவரை தரதரவென இழுத்துச்சென்றார

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 12:43 [IST]

English summary

Front of Madurai collector's office farmers were protesting yesterday. Tallakulam police inspector Arun, abused and dragged a old farmer. The public has condemned the police for this action.