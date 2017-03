திடீர் வாகன சோதனை.. ஹெல்மெட் அணியாத இரு சக்கர வாகன ஓட்டிகள் திணறல்

திடீர் வாகன சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டதில் இரு சக்கர வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்கு ஆளானார்கள்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Kanyakumari district police started to impose fine on the users of two-wheelers if they ignored the new helmet rule.