சென்னை கிண்டி கத்திப்பாரா மேம்பாலத்துக்கு போடப்பட்ட பூட்டை போராடி உடைத்த போலீஸ்!

விவசாயிகளின் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்து சென்னை கிண்டி கத்திபாரா மேம்பாலத்தை பூட்டு போட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில் அந்த பூட்டை போலீஸார் போராடி உடைத்தனர். இதனால் வாகனங்கள் செல்கின்றன.

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 10:10 [IST]

English summary

Police broke the chain which was tied in bridge. now vehicles passed.