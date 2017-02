சென்னை கலவரம்: மேலும் 4 பேரை கைது செய்தது போலீஸ்

சென்னையில் நடைபெற்ற கலவரம் தொடர்பாக மேலும் 4 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். அரசுப் பேருந்தை தாக்கி சேதப்படுத்தியதாக இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Police arrest four more persons in Chennai for violence. Complaint filed against them that they were damaged government bus.