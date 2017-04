ஜெயலலிதா மகன் என்று கூறி போலி ஆவணம் கொடுத்த கிருஷ்ணமூர்த்தி கைது

ஜெயலலிதாவின் மகன் என்று கூறி போலி ஆவணங்களை தாக்கல் செய்த நபரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

Story first published: Saturday, April 8, 2017, 15:46 [IST]

English summary

Chennai Polioce arrested Krishnamurthi, who cliamed that he is the son of Late Jayalalithaa.