போலீஸ் தடையை மீறி வாடிவாசலுக்குள் நுழைய முயற்சி- குண்டுகட்டாக இளைஞர்கள்- மாணவர்கள் கைது

அலங்காநல்லூரில் வாடிவாசலில் நுழைய முயன்றவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர். போலீசார் தடையை மீறியதால் குண்டுகட்டாக அவர்கள் இழுத்து செல்லப்பட்டனர்.

English summary

Police today arrested Students from Madurai who try to enter Vadivasal at Alanganallur.