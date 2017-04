நெடுவாசல் போராட்ட களத்திற்குச் சென்ற 7 மாணவர்கள் குளித்தலையில் கைது

நெடுவாசல் போராட்டக்களத்திற்குச் சென்ற 7 மாணவர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

English summary

Police arrested 7 students in Karur Kulithalai.They were going to Neduvasal protest.