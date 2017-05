சேலத்தில் 720 பவுன் நகை கொள்ளையில் திருப்பம்.. அக்கா வீட்டிலேயே கை வைத்த தம்பி!

சேலத்தில் இரும்பு வியாபாரியின் வீட்டில் நடந்த கொள்ளையில் தம்பியே ஆட்களை ஏவிவிட்டு கொள்ளையில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்துள்ளது.

English summary

Iron firm owner's house broken at salem and 720 sovereigns stolen. In police inquiry a brother of Iron firm owner was arrested.