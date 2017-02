போயஸ் தோட்டத்தில் நள்ளிரவில் சசிகலா முன்பு சங்கு ஊதியவர்கள் கைது

சசிகலாவை வாழ்த்துவது போல சென்று நள்ளிரவில் சங்கு ஊதி எதிர்ப்பு தெரிவித்தவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

ADMK cadres openly opposing Sasikala, sound counch in Poesgarden before Sasiakal. Police have arrested protesters.