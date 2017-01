போலீசாரை கண்டித்து போராட்டம் நடத்திய மாணவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி.. இளைஞர் மண்டை உடைப்பு

போராட்டக்காரர்கள் மீது தடியடி நடத்திய போலீசாரை கண்டித்து கோவையில் மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தினார்கள். அவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தியதில் இளைஞர் ஒருவரின் மண்டை உடைந்து படுகாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Police atrocities continue on Jallikattu supporter in Kovai, one injured.