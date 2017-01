வீதி வீதியாக புகுந்து போலீசார் தடியடி… சாலையில் உள்ள பொதுமக்களையும் விட்டு வைக்காத போலீசார்

திருவல்லிக்கேணி, ராயப்பேட்டையில் பகுதிகளில் அவரவர் வீட்டு வாசலில் நிற்பவர்களைக் கூட விட்டு வைக்காமல் போலீசார் தடியடி நடத்தினர். இதனால் பொதுமக்கள் அலறி அடித்து வீடுகளுக்குள் புகுந்து கதவை தாழிட்டுக் கொ

English summary

Police atrocities continue in the name of searching of protesters at Royapettah in Chennai.