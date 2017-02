ஸ்டாலின் மீது தாக்குதல்.. தமிழகம் முழுவதும் திமுகவினர் போராட்டம்; கடையடைப்பு- கல்வீச்சு!

சட்டசபையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் மீது நடைபெற்ற தாக்குதலைக் கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் திமுக தொண்டர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 16:30 [IST]

English summary

DMK cadres stage a protest all over Tamil Nadu for attacking Stalin by police.