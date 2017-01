புதுக்கோட்டை அருகே ஜல்லிக்கட்டு நடத்த முயன்றவர்கள் மீது போலீஸ் தடியடி நடத்தியதால் பரபரப்பு

புதுக்கேட்டை அருகே ஜல்லிக்கட்டு நடத்த முயன்றவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தினர். இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

Near in Pudukottai public tried to conducct Jallikattu. Police baton charge on public who were tried to conduct and stopped Jallikattu.