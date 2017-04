டாஸ்மாக் கடைக்கு பூட்டுபோட்ட கடையநல்லூர் எம்.எல்.ஏ., உள்ளிட்ட 25 பேர் மீது வழக்கு

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூரில் டாஸ்மாக் கடைக்கு பூட்டு போட்ட கடையநல்லூர் எம்எல்ஏ உள்ளிட்ட 25 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.

English summary

police case filled Kadayanallur MLA for attempting to close the Tasmac shop in his constituency.