கையில் லத்தியுடன் பெண்கள், குழந்தைகளை தரதரவென இழுத்துச் செல்லும்போலீசார்… கோவையில் பதற்றம்

கோவையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளை தரதரவென போலீசார் இழுத்துச் சென்றனர். வலுகட்டாயமாக வெளியேற்றுவதை மறுத்து போராட்டக்காரர்கள் தொடர் முழக்கம் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Police remove women and children, who participated in Jallikattu protest, from Coimbatore V.O.C ground today.