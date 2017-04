ஓபிஎஸ் அணி பெண் ஆதரவாளர் மீது தாக்குதல்.. அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி மீது போலீசில் புகார்

ஆர்.கே.நகரில் பெண்ணை தாக்கியதாக பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திரபாலாஜி மீது போலீசில் புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

police complaint against Minister Rajendra Balaji, Following a complaint from ops supporter woman.