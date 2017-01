திருப்பூர் பாஜக நிர்வாகி மாரிமுத்து கள்ளக் காதலால் தற்கொலை! மோடி படத்துக்கு பாஜகவினரே செருப்பு மாலை!

திருப்பூர் பாஜக நிர்வாகி மாரிமுத்து கள்ளக் காதலால்தான் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக போலீசார் உறுதி செய்துள்ளனர். இதனை திசை திருப்ப பாஜகவினரே மோடி படத்துக்கு செருப்பு மாலை போட்டதும் அம்பலமாகியுள்ளது.

English summary

The Police confirmed the death of Tirupur BJP office-bearer is suicide only.