ஜெ. வாட்ச் போட்டோக்களை நாங்கள் வெளியிடவில்லை.. காவல்துறை திடீர் பல்டி

கொடநாட்டில் கொள்ளையடித்தவர்களிடமிருந்து போலீசார் மீட்ட ஜெயலலிதா வாட்ச்,பளிங்கு பொம்மை ஆகியவை உள்ள போட்டோவை போலீசார் வெளியிடவில்லை.

English summary

We did not release Jayalalithaa's watch photographs, Police denied. Nilgiris District SP Murali Rambha said this to reporters.