தடியடி.. கல்வீச்சு.. கைதுடன் மாணவர்களின் அறப் போராட்டத்தை முடித்து வைத்த போலீஸ்!

தமிழகம் முழுவதும் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் மீது போலீசார் அதிரடியாக தடியடி நடத்தி போராட்டத்தை கலைத்தனர். ஏராளமான இளைஞர்களை தரதரவென இழுத்துச்சென்ற

English summary

Police did lahti charge accross tamilnadu on the peoplre who were protesting for seeking permanent solution on Jallikattu. Police has been arrested many students ans they evicterd the protesters all over tamilnadu.