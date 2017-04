பத்திரிக்கையாளர்களை கூட சந்திக்கவிடாமல் இளைஞர்களை தரதரவென இழுத்துச்சென்ற போலீஸ்!

சென்னை கத்திப்பாரா பாலத்தில் இன்று நடைபெற்ற விவசாயிகளுக்கு ஆதரவான போராட்டம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

youth held protest in Chennai Katipara Junction. Police arrested then forcely. And Police did not allow the students to meet media.