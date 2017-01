மாணவர்கள் மீது கல்வீச்சு... விரட்டி விரட்டி தாக்கிய போலீஸ்... போர்க்களமான திருவல்லிக்கேணி

சென்னை திருவல்லிக்கேணி, நடுக்குப்பம் ஆகிய பகுதிகளில் ஓடிய மாணவர்கள் மீது போலீசார் கற்களை வீசி விரட்டியடித்தனர். இதில் ஏராளமான இளைஞர்கள் காயமடைந்ததாக கூறப்படுகிறது.

#Jallikattu supporters being forcefully evicted by police from the protesting site in Madurai's Tamukkam #TamilNadu pic.twitter.com/1n1mEqo0TH

Story first published: Monday, January 23, 2017, 10:37 [IST]

Police did stone pelting on students who were running away from Marina. Police traced the students and used batons charge on students.