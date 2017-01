மதுரையில் போலீஸ்- பொதுமக்கள் சரமாரி கல் வீசி தாக்குதல்- வெகுண்ட வைகை கரை!

மதுரை செல்லூரில் போராட்டக்காரர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தினார்கள். இதையடுத்து பொதுமக்கள் போலீசார் மீது கல் வீசி தாக்குதல் நடத்தியதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

In madurai n police threw stone on protestors. And protestors reciprocated the same.