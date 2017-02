எண்ணூர் துறைமுகம் அருகே சமையல் எரிவாயு கப்பல் மீது மோதிய கத்தார் கப்பல் மீது வழக்குப்பதிவு

எண்ணூர் துறைமுகம் அருகே சமையல் எரிவாயு கப்பல் மீது மோதிய கத்தாரின் டான் காஞ்சிபுரம் கப்பல் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. துறைமுக பொதுமெலாளர் அளித்த புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்

English summary

Police filed a complaint against down Kancheepuram ship for made the accident in Ennore Port. The Minjur police have registered a case under 6 Sections.