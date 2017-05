தூக்க கலக்கத்தில் விபத்து நடந்து விட்டது... கேரளா போலீசில் வாக்குமூலம் அளித்த சயன்

கொடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கில் தொடர்புடையவராக சந்தேகிக்கப்படும் சயன், தூக்க கலக்கத்தில் விபத்து நடந்துள்ளதாக கேரளா போலீசிடம் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Kerala state police team inquired with Sayan, an alleged co-conspirator in the break-in and murder of a security guard in Kodanadu bungalow and undergoing treatment in a private hospital in Coimbatore.