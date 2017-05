முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தலுக்கு தடை- போலீஸ் கெடுபிடியால் கடற்கரைக்கு வந்த பொதுமக்கள் அவதி!

முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சிக்கு மே 17 இயக்கம் அழைப்பு விடுத்துள்ளதால் சென்னை மெரீனா கடற்கரையில் போலீஸார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

May 17 Movement commences for Mullivaikkal incident. So the policemen gathered in marina.